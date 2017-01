Calciomercato Napoli, agente Giaccherini sulle indiscrezioni: "Escluderle è follia"

Mario D'Amiano

10/01/2017

CALCIOMERCATO NAPOLI / Chiuso dalle scelte di Sarri, Emanuele Giaccherini ha trovato poco spazio in questa prima parte di stagione nel Napoli. L'esperto centrocampista offensivo, utilizzato finora come sostituto di Insigne, Callejon e Mertens, ha racimolato dieci presenze tra campionato e Champions League (entrando spesso nei minuti finali). Poco per un calciatore che dopo l'ottimo Europeo disputato la scorsa estate era considerato tra i colpi più interessanti del calciomercato Napoli. Furio Valcareggi, suo agente, ha fatto il punto della situazione dopo le ultime indiscrezioni che vogliono la Fiorentina interessata ad acquistarlo: "Giaccherini sta molto bene a Napoli, poi vediamo. Il mercato sta evolvendo, ma non siamo stati chiamati da nessuno - spiega a 'Radio Crc' - Escludere qualcosa nel calcio è follia, ma la certezza è che Giaccherini sta molto bene a Napoli. Con la ristrettezza di turnover di Sarri, Emanuele ha fatto 10 presenze ed è un trionfo".

Calciomercato Napoli, Valcareggi fa il punto su Giaccherini

Per Giaccherini di recente c'è stato anche un sondaggio da parte della Roma. Ma il calciatore si trova bene in azzurro e potrebbe restare: "Speriamo che stasera Giachherini giochi, se dovesse essere impiegato sarò molto contento - prosegue Valcareggi - La storia di Giaccherini dice che fa bene anche l’esterno alto, ma un calciatore che percorre 13 chilometri vuol dire che core tanto e generalmente chi corre tanto fa il centrocampista. A Napoli siamo contenti, il pubblico è meravigliosa, la città bellissima ed è retorico dire che ci piacerebbe giocare di più, ma stiamo benissimo".

ALTRO COLPO - Valcareggi ha poi parlato di un altro colpo di calciomercato: "Zerbin è un acquisto fortemente voluto dal Napoli e da me proposto. Appena rientrerà De Laurentiis sarà tutto formalizzato, ma è ormai fatto. E’ un’ala sinistra”.