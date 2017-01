Bayern Monaco, UFFICIALE: lo Schalke 04 beffa Guardiola!

10/01/2017 16:40

MANCHESTER CITY BADSTUBER - Da giorni circolavano con insistenza voci di un serrato pressing del Manchester City sul Bayern Monaco per Holger Badstuber. Pep Guardiola è pero stato bruciato sul tempo. Lo Schalke 04 ha infatti ufficializzato di aver ottenuto in prestito dai bavaresi il 27enne difensore per il resto della stagione. L'accordo verrà sancito, come di consueto, appena il giocatore avrà sostenuto tutte le visite mediche in programma.

F.S.