Calciomercato Lazio, rinnovo Biglia: le ultime di CM.IT

Alessio Lento (@lentuzzo) / B.D.S.

10/01/2017 16:02

CALCIOMERCATO LAZIO BIGLIA / Rimandato di qualche giorno l'approdo in Italia dell'agente di Lucas Biglia: come raccolto da Calciomercato.it, il procuratore arriverà nel nostro paese dopo il 18 gennaio, ritardando un po' il suo viaggio. Nella sua agenda di appuntamenti la trattativa con la Lazio per il rinnovo di contratto del centrocampista argentino e non solo. Il legame tra il club e il calciatore è in scadenza nel 2018 ma, come anticipato dalla nostra redazione, negli ultimi giorni ci sono stati passi avanti sul fronte rinnovo Biglia.