Calciomercato Napoli, Sebastiani: "El Kaddouri lo porterei in braccio a Pescara!"

10/01/2017 15:54

CALCIOMERCATO NAPOLI SEBASTIANI / Daniele Sebastiani ha fatto il punto sul calciomercato del suo Pescara. Il presidente ha parlato di Oddo e dei possibili colpi in entrata: "Col Napoli non abbiamo fatto tante operazioni, ma c’è un bel rapporto - dice a 'Radio Crc' - Si parla per capire se c’è qualcosa in uscita dal Napoli che può interessare al Pescara o viceversa. Gabbiadini ed El Kaddouri li porterei in braccio a Pescara, ma dobbiamo guardare giocatori alla nostra portata e loro non lo sono. Mandragora viene da un infortunio sfortunato e Mattiello proprio oggi si è operato al setto nasale. Oddo? Nel mondo del calcio si abusa sempre di alcuni termini tra cui quella progetto. Non vedo per quale motivo dovrei cambiarlo. Qualsiasi altra società avrebbe cambiato allenatore, ma io non l’ho pensato e non lo farò".

M.D.A.