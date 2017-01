10/01/2017 15:14

CALCIOMERCATO PREMIER LEAGUE - E' ufficiale: dopo il prestito al Granada, il 21enne centrocampista offensivo Jon Toral torna all'Arsenal. Come ha evidenziato lo stesso tecnico dei 'Gunners', Arsene Wenger, non è però escluso che il giocatore possa essere nuovamente girato in prestito. In prima fila ci sarebbero i Rangers.

F.S.