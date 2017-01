SONDAGGIO CM.IT - Juventus, tifosi sicuri: niente Pallone d'Oro a Dybala

10/01/2017 15:08

JUVENTUS DYBALA PALLONE D'ORO / Paulo Dybala non sarà mai da Pallone d'Oro. E' quanto ha 'stabilito' la maggioranza dei tifosi che ha risposto al sondaggio su Twitter di Calciomercato.it. Il 'Corriere dello Sport' oggi ha parlato della possibilità di vincere il trofeo da parte dell'argentino in caso di Scudetto e finale di Champions League. Tuttavia, per il 41% dei votanti l'attaccante non sarà mai destinato ad alzare il Pallone d'Oro, mentre per il 40% è ancora prematutoro parlarne. Il 19%, infine, ritiene che il sogno possa invece realizzarsi.

M.D.A.