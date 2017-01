10/01/2017 15:00

ULTIME CM.IT TELEGIORNALE / Torna il consueto appuntamento con le news di Calciomercato.it: come ogni giorno la nostra redazione vi offre gli ultimi aggiornamenti provenienti dal mondo del calciomercato. Dallo scambio Gabriel-Storari ormai in dirittura di arrivo all'affare Gagliardini-Inter passando per l'interesse del West Ham per Niang nel caso di partenza di Feghouli verso Roma.

B.D.S.