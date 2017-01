Calciomercato Milan, Storari conferma: "Non pensavo di poter tornare!"

10/01/2017 14:33

CALCIOMERCATO MILAN / Marco Storari fa ritorno al Milan. Adriano Galliani ha chiuso oggi l'affare col Cagliari per uno scambio di calciomercato con Gabriel, diretto verso la Sardegna. L'esperto portiere è atterrato da poco all'aeroporto di Linate, dove ai cronisti presenti ha spiegato: "Non mi aspettavo di tornare, è stata una trattativa nata per caso. A Cagliari ho fatto quel che dovevo fare, mi spiace sia finita così ma adesso ho una nuova avventura davanti. La scelta di tornare al Milan? E’ una cosa nata per caso. A Cagliari non mi volevano più. Adesso devo ancora fare le visite e firmare. Donnarumma? Sta sorprendendo tutti. Ha un grande futuro davanti".

Il calciomercato Milan vede quindi il ritorno di un calciatore esperto e la cessione di un giovane voglioso di trovare spazio. Decisivi sono stati i contatti tra Galliani e il presidente sardo Giulini tra ieri sera e stamane. I due giocatori si trasferiscono con la formula del prestito secco.

M.D.A.