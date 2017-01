Calciomercato Crotone, ESCLUSIVO: Ternana-Claiton, c'è distanza

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

10/01/2017 14:25

CROTONE CLAITON TERNANA - Non è così vicina alla chiusura come sembra la trattativa che dovrebbe portare Claiton dal Crotone alla Ternana. Il calciatore, richiesto anche dal Novara, è fortemente richiesto dal club umbro, tuttavia persistono ancora delle problematiche da risolvere prima di chiudere l'affare. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, si tratta sulla base di due anni e mezzo di contratto, ma c'è distanza economica tra le parti e il 32enne brasiliano non è molto convinto della destinazione. La trattativa, comunque, va avanti, ma attenzione alle altre squadre interessate.