Calciomercato Fiorentina, Sousa: "Sulla cessione Kalinic di decide la società"

Mario D'Amiano

10/01/2017 14:21

CALCIOMERCATO FIORENTINA SOUSA KALINIC / La Fiorentina si appresta a giocare in Coppa Italia ma in conferenza stampa si parla più di calciomercato. Paulo Sousa ha dovuto ripondere alle domande sulla possibile cessione illustre in attacco: Nikola Kalinic è infatti entrato nel mirino dei ricchi club cinesi, che potrebbero accontentare il suo entourage aumentando l'offerta economica. Il tecnico ha spiegato: "Kalinic? Cercheremo di lavorare, come abbiamo fatto dall'inizio, con tutti i calciatori che abbiamo a disposizione cercando di migliorare la squadra e vincere le partite. Colloquio col giocatore? Non mi piace parlare di questo, io sono uno degli interessati in questa vicenda ma è tutto inventato, come diverse volte è successo con me. Credo che questi personaggi che dicono queste cose inventando notizie lo fanno per far vedere che sono bene informati e per manipolare i nostri tifosi. Tradito dalla cessione di Kalinic? Non ho mai detto di aver indirizzato il club per l'acquisto di Kalinic. Io devo fare solo il mio mestiere di allenatore".

Calciomercato Fiorentina, Sousa: tra la possibile cessione di Kalinic ed eventuali sostituti

Tanti sono i calciatori accostati alla 'Viola' per sostituire Kalinic. Da Calleri del West Ham fino a Simone Zaza anche se l'agente ha smentito contatti coi toscani ai microfoni di Calciomercato.it. Stuzzicato dai cronisti, Sousa ha commentato: "Possibili sostituti? Credo di aver già parlato a lungo su questo, se sono sollecitato dal mio direttore io do la mia analisi poi tocca alla società di prendere le sue decisioni". Il calciomercato Fiorentina potrebbe quindi vedere un addio 'doloroso' nel reparto offensivo, anche se Sousa prova a pensare solo al campo: "Io cerco di essere il più concentrato possibile su quello che posso fare, nell'allenamento e nei miglioramenti del collettivo - prosegue il tecnico - Ai giocatori chiedo sempre la capacità di essere focalizzati nel loro lavoro per dare il meglio di se stessi. Il mercato cinese? E' disinto dagli altri che sta cercando di portare i migliori allenatori e giocatori nel loro calcio per crescere, hanno capacità".

COPPA ITALIA - "L'atteggiamento deve essere con un'unica finalità: vincere. E' uno scontro diretto, chi vince passa e noi vogliamo andare fino in fondo a questa competizione. L'attenzione dovrà essere massimale".