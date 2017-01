Liverpool, Klopp su Coutinho: "Cessione? Questa è la realtà"

10/01/2017 14:23

CALCIOMERCATO LIVERPOOL COUTINHO - Tutti amano Philippe Coutinho. Il talentuoso 24enne centrocampista offensivo del Liverpool fa gola ad alcune delle big d'Europa: Psg, Bayern Monaco e soprattutto Barcellona. L'allenatore dei 'Reds', Juergen Klopp però ha voluto gettare acqua sul fuoco delle voci di mercato: "Non abbiamo mai avuto in progetto di lasciarlo partire - ha detto il tecnico tedesco dell'ex Inter - è un nostro giocatore e questa è la realtà. Non ci sono altre idee, non è cambiato niente".

F.S.