DIRETTA - Calciomercato Inter, è fatta per Gagliardini: le ultime di CM.IT

Andrea Della Sala (@dellas8427)

10/01/2017 17:45

INTER GAGLIARDINI - AGGIORNAMENTO ORE 19.40 - Ai microfoni di 'Sky', l'agente del calciatore, Giuseppe Riso, ha confermato il buon esito della trattativa: "Aspettiamo le visite mediche ma ci siamo. C'è soddisfazione, è il futuro del calcio italiano".

ORE 18.19 - Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, è fatta per il passaggio di Gagliardini all'Inter. Il centrocampista sosterrà le visite mediche nella giornata di domani. L'operazione si è conclusa sulla base di 2 milioni per il prestito e 20 milioni di euro per il riscatto più bonus.

ORE 16.45 - Un po' a sorpresa Roberto Gagliardini fa parte dei convocati dell'Atalanta per la sfida di coppa Italia contro la Juventus.

ORE 16 - Gagliardini sta trascorrendo quello che potrebbe essere il suo ultimo giorno da calciatore dell'Atalanta. In campo con il resto dei compagni per l'allenamento di rifinitura in vista della sfida di coppa Italia con la Juventus. Secondo 'Premium Sport', potrebbe arrivare a Milano già in serata.

Si avvicina sempre di più l'arrivo di Roberto Gagliardini all'Inter. Oggi pomeriggio, Zhang vedrà il presidente dell'Atalanta Percassi negli uffici dei legali nerazzurri a Milano per chiudere definitivamente la trattativa. Affare fatto sulla base di un prestito con diritto di riscatto, per un totale di circa 27 milioni di euro bonus inclusi. Domani pomeriggio, se tutto andrà come previsto, il calciatore effettuerà le visite mediche.

Per il calciomercato Inter oggi è quindi un giorno importante: il talento dei bergamaschi è ancora a disposizione di Gasperini ed è a Zingonia per pranzo e allenamento con la squadra atalantina. Qualche chilometro più in là, invece, a Milano i dirigenti delle due società discuteranno del suo destino con il trasferimento alla corte di Pioli che sembra ormai questione di ore. Calciomercato.it segue in diretta l'evolversi della trattativa tra Atalanta e Inter per Gagliardini.

A.L. / B.D.S.