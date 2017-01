Calciomercato Juventus, tre offerte "scandalose" per James Rodriguez

10/01/2017 13:03

JAMES RODRIGUEZ CINA / In attesa che i tetti salariali ed i limiti di spese passino dall'essere solo minacce a misure concrete, i club cinesi continuano a lanciare assalti multimilionari alle stelle del calcio europeo. L'ultimo nome finito nel mirino della Chinese Super League è quello di James Rodriguez, accostato anche a Juventus ed Inter. Il colombiano del Real Madrid, riporta lo spagnolo 'sport.es', sarebbe oggetto di addirittura tre offerte "scandalose", che si aggirerebbero attorno a quota 100 milioni di euro. I club candidati, si legge, sarebbero l'Hebei di Manuel Pellegrini, il Guangzhou Evergrande e lo Shanghai Shenhua, che ha appena ingaggiato Carlos Tevez. Il giocatore, tuttavia, ha una clausola da 500 milioni di euro nel contratto ed i vertici del club non sembrano intenzionati a lasciarlo partire anche per ragioni di marketing, nonostante con Zidane stia trovando poco spazio.



L.P.