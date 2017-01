Calciomercato Napoli, da Rog a Pavoletti: il futuro azzurro contro lo Spezia

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

10/01/2017 15:00

CALCIOMERCATO NAPOLI GABBIADINI / Stasera il Napoli tornerà in campo, tre giorni dopo l'impegno in campionato contro la Sampdoria di Giampaolo. La sfida vinta allo scadere del tempo regolamentare ha dato animo al gruppo, che per il sesto anno consecutivo è riuscito a trovare i tre punti nella prima gara del nuovo anno. Non sono però mancate le polemiche, dato il rosso per doppi ammonizione di Silvestre e le accuse di simulazione rivolte a Reina. Tanta agitazione mediatica, mista a un avversario tecnicamente inferiore, potrebbero far perdere un po' di concentrazione, soprattutto con Sarri costretto a stare fuori dal campo per squalifica.

In una situazione del genere, con Rog e Pavoletti che scalpitano, tra gli altri, il turnover potrebbe essere la soluzione migliore. Il tecnico aveva già in mente di dar minutaggio a calciatori che hanno avuto poche chance in stagione ma, date le tante polemiche, ritrovare in campo quanti più giocatori possibile con tali motivazioni non può che far bene. Da Tonelli a Giaccherini, da Rafael a Gabbiadini, la Coppa Italia diventa una vetrina di mercato in casa azzurra.

Calciomercato Napoli, Coppa Italia vetrina per la retroguardia di Sarri

La prima novità di formazione dovrebbe riguardare il portiere, dal momento che proprio Reina, il giocatore più citato del Napoli in questi giorni, dovrebbe riposare. Sarri para intenzionato a schierare dal primo minuto Rafael, dando in questo modo una risposta a una domanda rimasta in sospeso per mesi dallo scorso calciomercato Napoli, ovvero chi sia il secondo dello spagnolo. Brutte notizie per Sepe, che continua a non avere chance col suo ex tecnico ai tempi dell'Empoli. Il suo procuratore ha sottolineato nella giornata di ieri come giocare una sola gara in fondo cambi poco. Le due parti hanno discusso del futuro del ragazzo e a fine anno si ritroveranno dinanzi a un bivio. Sepe ha 25 anni e, tra Fiorentina e Napoli, il numero di presenze in campo è stato davvero esiguo. Al termine della stagione è probabile si lavorerà a una cessione a titolo definitivo.

In difesa confermato Strinic sulla sinistra, dopo aver ben figurato contro la Sampdoria, offrendo l'assist vincente per il 2-1 finale. Si tratta forse dell'unico calciatore certo del posto da titolare, data l'assenza di Ghoulam e la mancanza di un nuovo terzino in casa Napoli. Sulla destra spazio a Maggio, che sembra aver accettato la propria età e il conseguente ruolo marginale nella rosa partenopea. Il dubbio riguarda invece i due centrali. Dopo la pausa forza per squalifica in serie A, è possibile possa tornare Albiol, affiancato da Tonelli, autore di un gol che ha fatto impazzire il 'San Paolo'. Sull'ex Empoli tante le voci di mercato, dato il mancato esordio ma, come nella più classica delle favole calcistiche, ora pare intoccabile. Le stesse voci di calciomercato però si sono trasferire con forza su Maksimovic che, secondo Sarri, avrebbe ancora bisogno di adattarsi al meglio al suo stile di gioco. Per l'esborso economico, il suo minutaggio è ancora scarso. Nessuna chance di vederlo però partire a gennaio. A giugno si dovrà discutere del suo futuro, che potrebbe essere ancora azzurro, soprattutto se dovesse concretizzarsi l'addio di Albiol, ipotizzato ormai da due stagioni.

Calciomercato Napoli, da Rog a Pavoletti: il futuro azzurro

In mediana Sarri punterà su un tridente di 62 anni, con il 19enne Diawara, affiancato dal 21enne Rog e dal 22enne Zielinski. La Coppa Italia sarà in pratica uno specchio del futuro prossimo dei partenopei che, stando a qualità di palleggio, appare decisamente roseo. I tre, giunti a Napoli per conquistare il maggior minutaggio possibile, in vista della prossima stagione, hanno iniziato a scalare posizioni nelle gerarchie interne.

Rog è già entrato nel cuore dei napoletani, che attendono con ansia i suoi 90' contro lo Spezia. Ha lasciato intravedere sprazzi di talento, anche se il vero 'miracolo' è stato fatto dagli altri due compagni di reparto. Diawara è ormai un titolare, il che pare influenzare il rendimento di Jorginho, appetito da svariate squadre in serie A. Zielinski ha invece la gran dote di poter spaccare le partite in due. Abile nel tiro, riesce a proteggere bene palla, accelerando dalla mediana fino all'area avversaria. Il Liverpool era a un passo da lui e ora si spiega il perché.

In attacco infine potrebbe riposare Callejon, per una volta, con Giaccherini pronto a subentrare. Con Mertens squalificato, il titolare sull'altra fascia è Insigne, che ha bisogno di trovare un gol per sbloccarsi del tutto. Il ruolo della punta potrebbe spettare ancora a Gabbiadini, forse per l'ultima volta. In panchina scalpita Pavoletti ma pare difficile lo si possa rischiare per l'intero match. Probabile il suo ingresso nella ripresa, con Manolo che avrebbe la chance di dire addio al 'San Paolo', magari con un altro gol chiave, dopo Fiorentina e Sampdoria. Il suo procuratore ha parlato chiaro: "Bundesliga o Premier? Andrà in uno dei due campionato".