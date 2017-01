INSTAGRAM - Calciomercato Inter, Jovetic si 'annuncia': "Sevilla"

10/01/2017 12:25

INTER JOVETIC SIVIGLIA - E' ormai praticamente definito il passaggio di Stevan Jovetic al Siviglia. Il calciatore montenegrino si appresta a lasciare l'Inter, dove ormai non aveva più spazio, per approdare nella squadra diretta da Jorge Sampaoli con la formula del prestito con diritto di riscatto. E, in attesa dell'annuncio ufficiale, ci ha pensato lo stesso Jovetic con una foto su Instagram, e l'eloquente didascalia "Sevilla", a dare ormai per chiuso l'affare.

A.L.