Calciomercato Juventus, Allegri: "Con Evra la situazione chiara. Spalletti ha ragione"

Alessio Lento (@lentuzzo)

10/01/2017 12:07

CALCIOMERCATO JUVE EVRA - E' la vigilia della sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta, ma tiene banco anche il calciomercato Juventus. In particolare, il futuro di Patrice Evra, finito nel mirino del Valencia. "La situazione è uguale a due giorni fa - le parole del tecnico Allegri in conferenza stampa - Ci ho parlato, la situazione al momento è così, poi dopo non si sa come andrà. Con lui le cose sono state molto chiare e lui è stato molto chiaro con me. Lui si è preso del tempo per decidere se rimanere, è giusto prenda tempo per fare una riflessione".

Calciomercato Juventus, Allegri su Spalletti: "Ha ragione"

Ad Allegri è stato poi chiesto di rispondere alle parole di Luciano Spalletti, tecnico della Roma, che aveva detto di essere pronto a sedere anche sulla panchina della Juventus in caso di chiamata. "Siamo dei professionisti, ha ragione. L'importante è che si lavori con serietà e rispetto verso i tifosi, la società e i giornalisti. Ora sono alla Juventus, sto bene qui. Vedremo cosa succederà". Sul mercato in generale, il tecnico bianconero è chiaro: "Non ho chiesto niente e non mi aspetto niente perché, ripeto, alla Juventus bisogna prendere giocatori per migliorare. Se c'è la possibilità, li prendi, altrimenti rimaniamo con questi che sono bravi. Non prendiamo per fare numero. Preferisco portare su due ragazzi dalla Primavera".