Coppa Italia - Juventus-Atalanta, Allegri: "Pjaca sarà il nostro rinforzo. Il turnover..."

JUVENTUS ATALANTA ALLEGRI / È già giorno di vigilia per la Juventus che domani, allo 'Juventus Stadium', ospita l'Atalanta per l'ottavo di finale di Coppa Italia. In vista dell'incontro, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri interviene in conferenza stampa per presentare la sfida e fare il punto sulle ultime news Juventus.

TURNOVER E PJACA - "Dovrò vedere l'allenamento di oggi per valutare, andrà in campo la formazione migliore. Non ci sarà grandissimo turnover, anche perché dietro siamo contati. Chiellini è squalificato, Bonucci vedremo oggi se potrà venire in panchina. A centrocampo qualcuno riposerà e dovrò valutare. Dybala ha bisogno di giocare, Pjaca è fuori da tanto, sicuramente uno spezzone lo farà".



EVRA - "La situazione è uguale a due giorni fa. Ci ho parlato, la situazione al momento è così, poi dopo non si sa come andrà. Con lui le cose sono state molto chiare e lui è stato molto chiaro con me. Lui si è preso del tempo per decidere se rimanere, è giusto prenda tempo per fare una riflessione".



RINCON - "Potrebbe giocare, oggi Sturaro era mezzo influenzato".

TERZA COPPA ITALIA - "Non è per il record che ci penso, ma perché domani entriamo in competizione e dobbiamo giocare arrivare in fondo. Non è semplice, ma andiamo una partita per volta. Domani affrontiamo l'Atalanta che è un'ottima squadra. Se non l'affrontiamo nel modo giusto rischiamo. Poi domenica abbiamo una partita difficile e riusciamo a risparmiare energie è meglio".

MERCATO - "Non ho chiesto niente e non mi aspetto niente perché, ripeto, alla Juventus bisogna prendere giocatori per migliorare. Se c'è la possibilità, li prendi, altrimenti rimaniamo con questi che sono bravi. Non prendiamo per fare numero. Preferisco portare su due ragazzi dalla Primavera".

PJACA - "La squadra è stata costruita in un certo modo, Pjaca può giocare da esterno o nei due centrocampisti dietro la punta. E' un giocatore forte, è arrivato dall'Europeo, dalla qualificazione in Champions con la Dinamo Zagabria. La frattura è stata da un lato negativa ma da un lato positiva perché gli ha dato tempo di recuperare psicologicamente. Ha potenzialità straordinarie, è bello vederlo giocare e domani lo vedremo in campo, anche se non tutta la partita. Sarà un grande acquisto di gennaio".

FUTURO ALL'INTER O AL PISA? - "Al Pisa ci ho giocato. Queste cose facevano parte del passato. Ha ragione Spalletti, siamo professionisti: l'importante è che si lavori con rispetto dei tifosi, della società, dei calciatori e dei giornalisti. Ora sono alla Juventus e sto bene qui, vedremo cosa succederà".

FORMULA COPPA ITALIA - "Questa è la formula e con questa bisogna andare avanti, a meno che non venga ristrutturata tutta la stagione".

MODULO - "Ripeto, devo valutare oggi. Si può giocare ovviamente con Cuadrado nei tre davanti o col trequartista. La partita è lunga, poi soprattutto domenica abbiamo una partita importante come quella di Firenze ed avremo squalificato Lichtsteiner, che quindi domani giocherà".

ASAMOAH - "Ha fatto una bella partita. Domani dovrebbe giocare di nuovo, poi da giovedì rientrerà Alex Sandro. Poi domenica avremo in più Bonucci e Alex Sandro".

CINA - "Offerte dalla Cina? Lasciamo stare".

CHI IN COPPIA CON DYBALA - "Higuain non è uscito arrabbiare dal campo. Quelli che escono devono star sereni, perché anche quelli che stanno in panchina vogliono entrare ed io più di undici non posso metterne. Se giochi Higuain o Mandzukic cambia poco perché ho fiducia in entrambi e possono garantire entrambi un valore importante per la squadra".

NUOVO MONDIALE - "48 squadre sono tante e vedremo di abituarci. Da allenatore dico che sono tante, magari da Ct direi che va bene. Il calcio si sta globalizzando e stanno cercando anche nuovi modi per fare business".

DANI ALVES - "Oggi ha i controlli. A seconda degli esiti decideremo i tempi di recupero per poter rientrare con la squadra".

ATALANTA - "Come mi spiego l'esplosione dell'Atalanta? Grandi meriti della società e dell'allenatore. Quando la società è forte e solida il resto viene facile. Bisogna far solo i complimenti".

