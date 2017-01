Calciomercato Juve, da Evra a Kolasinac: il punto sulle manovre bianconere

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

JUVE CALCIOMERCATO / Juventus sorniona in un calciomercato estivo che in queste ore potrebbe far registrare una sterzata ben più precisa in entrata ed uscita. A tenere banco in questa fase di calciomercato il possibile passaggio di Evra al Valencia, il suo agente in queste ore dovrebbe concretizzare l’addio anticipato del francese rispetto alla fine del suo contratto. Uno scenario, questo, che in pochi avrebbero immaginato fino a un paio di mesi fa, almeno con la tempestività con cui è avvenuta. La sensazione è che dopo la maledetta serata di Doha qualcosa si sia rotto e ci si sia fermati a fare delle riflessioni.

In attesa della scelta di Evra – lo stesso procuratore ha ammesso che il giocatore è ancora confuso -, senza fretta, ma con tutta l’intenzione di non farsi scappare l’affare, i bianconeri si sono portati avanti con Kolasinac. Il laterale bosniaco rappresenta quell’opportunità di mercato che tanto piace a Marotta, andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e avrebbe già esternato il suo gradimento per la maglia bianconera. Un’operazione simile, per non dire uguale, a quella che avrebbe portato Witsel alla Juventus: 3-4 milioni da investire su un profilo classe 1993, seguito da tempo in Bundesliga. Trapela una certa positività anche nel superare i limiti di un rapporto con lo Schalke 04 indebolito dopo la vicenda Draxler e portare a termine l’operazione.

Il dg Marotta lavora anche a centrocampo per N'Zonzi e Tolisso

L’arrivo di Kolasinac, va detto, non sarebbe una bocciatura per Asamoah, tornato nel ruolo di terzino sinistro dopo l’era di Conte, ma appunto un’opportunità di mercato da cogliere anche in chiave futura. Risolta la grana della corsia di sinistra, dove Alex Sandro resta comunque la prima scelta di Allegri, i dirigenti bianconeri continuano a monitorare il mercato per portare a casa un altro centrocampista. Il profilo è stato tracciato da tempo, in questo senso le opportunità sono poche e i deterrenti pochissimi. La Juve punterà nell’immediato su un profilo che possa far compiere il salto di qualità in Europa solo di fronte a cifre ragionevoli.

N'Zonzi e Tolisso non sono schierabili in Champions League. Tuttavia, il centrocampista del Siviglia (prendibile pagando la clausola di 30 milioni di euro) potrebbere rinnovare il suo contratto, mentre il mediano del Lione è stato messo sul mercato dal suo presidente, pronto a scatenare un'asta in vista dell'estate. Per quest’ultimo la Juve ha messo sul piatto 30 milioni, offerta rifiutata e porta che sembra quasi del tutto chiusa per l’approdo in bianconero in assenza di clamorosi rilanci. Le speranze di tamponare fino a giugno con il prestito di Luiz Gustavo non è tramontata, anche se il Wolfsburg tenterà in tutti i modi di tenere alta la posta. Marotta e Paratici il jolly in mano ce l’hanno già: Bentancur potrebbe anticipare il suo arrivo a Torino a febbraio, dopo aver concluso la Sub20 con la Nazionale uruguayana. D’altronde il sogno di portare Marco Verratti in bianconero non è mai tramontato e chissà che il momento giusto possa essere l’estate prossima.