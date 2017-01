VIDEO CM.IT - Roma, Baldissoni 'dribbla' le voci: "Manolas-United? Non mi risulta"

dall'inviato Andrea Corti (@cortionline)

10/01/2017 11:50

BALDISSONI MANOLAS / Si è svolto questa mattina in Campidoglio l'incontro decisivo tra l'amministrazione comunale capitolina ed i vertici della Roma per il nuovo Stadio della Roma. All'uscita, il direttore generale giallorosso Mauro Baldissoni ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti, tra cui l'inviato di Calciomercato.it: "E' andata bene, stiamo anche accelerando per definire i miglioramenti richiesti dall'amministrazione nei tempi della conferenza dei servizi che intendiamo rispettare".



Baldissoni, poi, viene incalzato sul calciomercato Roma e, in particolare, sul greco Manolas, finito nel mirino di diversi grandi club: "Manolas parte a gennaio? Dove va? Al Manchester United? Non mi risulta...".