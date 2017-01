Calciomercato Inter, è Kondogbia il 'CalcioBidone' 2016!

10/01/2017 11:36

CALCIOMERCATO INTER KONDOGBIA / Riconoscimento in casa Inter, ma non certo tra i più attesi e sognati: il sito 'calciobidoni' ha premiato il centrocampista nerazzurro Geoffrey Kondogbia come 'CalcioBidone' del 2016 (nel 2015 aveva vinto Juan Manuel Iturbe). Il “vincitore” è stato votato dal 49,7% dei complessivi 5.620 votanti: un vero e proprio plebiscito che frantuma il precedente record che apparteneva ad Adriano, che nel 2011, quando vestiva la maglia della Roma, trionfò con il 31,3% delle preferenze. Al secondo posto si è classificato Hernanes (col 10,1% dei voti). 'Solo' medaglia di bronzo per Ravel Morrison della Lazio (8%).

S.D.