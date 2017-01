Italia, la top 11 di tutti i tempi di Ventura: Baggio dietro Riva e Mazzola

10/01/2017 11:38

ITALIA TOP 11 VENTURA - Attraverso il canale ufficiale Twitter della Nazionale italiana, il commissario tecnico Giampiero Ventura ha svelato il suo undici ideale di tutti i tempi dell'Italia. L'ex Torino, però, ha preferito non prendere in considerazione giocatori attualmente in attività. Questa la top 11 di Ventura schierata con un 4-3-1-2: Zoff; Burgnich, Baresi, Nesta, Facchetti; Causio, Rivera, Benetti; Roberto Baggio; Riva, Mazzola.

A.L.