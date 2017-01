Calciomercato Serie B, da Mauri a Raicevic: le trattative del 10 gennaio

10/01/2017 11:24

CALCIOMERCATO SERIE B / Su Calciomercato.it torna il quotidiano appuntamento con il focus sulle principali trattative che riguardano le formazioni di Serie B. Molto attivo il Bari che, con Floccari praticamente sfumato e destinato al Cesena e Budimir difficile da raggiungere, ha virato con decisione su Filip Raicevic. Ma occhio anche alle piste Galabinov e Rodriguez. A metà settimana, invece, andrà in scena l'incontro decisivo per Francesco Lodi. In porta, intanto, raggiunto l'accordo con Alessandro Micai che firmerà fino al 2020.

Colpo importante per il Brescia, che ha incassato il 'sì' dello svincolato Stefano Mauri. Il Frosinone ha trovato il suo attaccante: arriva Mokulu in prestito con diritto di riscatto. Per la difesa, dopo Krajnc, arriva Fiamozzi in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in A, mentre per il centrocampo l’obiettivo resta Maiello. Per Roberto Insigne, in uscita dal Napoli, il Latina sembra aver superato la Ternana. In casa Verona occhio a Maresca: oggi potrebbe annunciare l'addio al calcio e l'Hellas andrebbe dunque a caccia dell'erede. Il Carpi prende Lasicki dal Napoli, Forte dal Pescara e riabbraccia il giovane Morselli. Il Perugia resta vigile su Manaj, l'Avellino aspetta Cocco. L'Ascoli tratta Calvano, il Pisa ufficializza Zammarini e tratta Doumbia del Bari.

L.P.