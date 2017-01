Calciomercato Siviglia, il messaggio di Vitolo sul futuro

11/01/2017 03:43

SIVIGLIA VITOLO - Victor Machin Perez, meglio conosciuto come Vitolo, è uno dei calciatori maggiormente utilizzati dal tecnico del Siviglia Jorge Sampaoli in questa parte di stagione: 27 le presenze del calciatore condite da 3 reti e 6 assist. Un ruolino di tutto rispetto per l'esterno d'attacco, in rete anche con la maglia della Spagna contro l'Italia nella sfida di Torino valida per le qualificazioni ai Mondiali 2018. Nel futuro del 27enne ex Las Palmas sembra esserci solo il Siviglia, almeno a sentire le sue parole: "Sono contentissimo al Siviglia - le sue parole a 'Sportium' - e non mi vedo da un'altra parte in questo momento. Tutti i calciatori vogliono giocare in un grande club e questo lo è. Sono nel miglior momento della mia carriera. Il gruppo è meraviglioso e ho la fortuna di giocare per dei tifosi straordinari che ci sostengono sempre, nella buona e nella cattiva sorte". Parole chiare che non lasciano spazio ai dubbi: Vitolo resterà ancora tanto tempo a Siviglia.

A.L.