IL PROTAGONISTA DEL MERCATO: Geoffrey Kondogbia

Maurizio Russo

10/01/2017 11:51

CALCIOMERCATO INTER KONDOGBIA / Il calciomercato Inter in questa prima settimana di trattative della sessione invernale si sta concentrando soprattutto sul reparto mediano. Ufficializzata la cessione di Felipe Melo al Palmeiras, si attende solo l'annuncio per l'arrivo di Gagliardini dall'Atalanta. In uscita da Appiano Gentile dovrebbe esserci anche Geoffrey Kondogbia: nonostante le prestazioni non certo all'altezza delle aspettative con i vari allenatori che si sono susseguiti sulla panchina nerazzurra, il centrocampista transalpino ha ancora diversi estimatori. Dopo un incontro con il suo agente, la dirigenza interista ha fatto sapere che il giocatore è cedibile anche a titolo definitivo purché non comporti una minusvalenza. La pista più calda è quella che porta alla Premier League inglese, dove il Chelsea più che il Liverpool lo sta corteggiando. Ma negli ultimi giorni sono emerse le candidature del Napoli di Sarri e dei tedeschi del Wolfsburg, magari in uno scambio che porterebbe a Milano uno tra il centrocampista brasiliano Luiz Gustavo ed il terzino sinistro svizzero Ricardo Rodriguez. Come rivelato da Calciomercato.it, invece, il mese scorso Kondogbia ha rifiutato le avances del Marsiglia.

Calciomercato Inter, flop Kondogbia: rischio minusvalenza

Nato a Nemours e cresciuto nelle giovanili del Nandy prima e del Lens poi, ad appena 17 anni sigla il suo primo contratto da professionista con i 'Sangue e Oro'. Nel 2012 Kondogbia si trasferisce in Spagna, precisamente al Siviglia, per 4 milioni di euro. Resta una sola stagione in Andalusia prima che il Monaco decida di riportarlo in patria pagando l'intera clausola di rescissione fissata a 20 milioni. Al termine di un acceso derby di mercato con il Milan, nell'estate del 2015 passa all'Inter per 36 milioni di euro. Una cifra che, con il senno di poi, appare certamente eccessiva rispetto alle qualità messe in campo dal francese. Ad oggi il suo valore di mercato è praticamente dimezzato: difficilmente l'Inter potrebbe incassare più di 20 milioni di euro qualora dovesse cederlo a gennaio a titolo definitivo.