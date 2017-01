Fifa, UFFICIALE: il Mondiale sarà a 48 squadre

10/01/2017 10:51

MONDIALE 48 SQUADRE / Gianni Infantino può esultare. La sua proposta di allargare la fase finale dei Mondiali di calcio a 48 squadre (attualmente sono 32, ndr) è stata approvata all'unanimità dal Consiglio della Fifa. Quindi a partire dall'edizione del 2026, la cui sede dove essere ancora scelta, molte Nazionali in più potranno puntare alla Coppa del Mondo. E' stato inoltre annunciato che le partecipanti verranno suddivise in 16 girone da 3 squadre ciascuno: le prime due accederanno alla fase ad eliminazione diretta che inizierà dai sedicesimi di finale e non più dagli ottavi.

M.R.