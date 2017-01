Calciomercato Milan, Montella blocca Storari: gli scenari

Alessio Lento (@lentuzzo)

MILAN STORARI GENOA - La cena di ieri tra l'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, e il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, non ha portato alla fatidica fumata bianca. Anzi. Il futuro di Marco Storari, così come quello di Gabriel, è ancora tutto da scoprire perché, con ogni probabilità, il ritorno in chiave calciomercato Milan del portiere del Cagliari è vicino a sfumare definitivamente. La motivazione è da ricercare, come riportato dal 'Corriere della Sera', nella volontà del tecnico dei meneghini, Vincenzo Montella, di avere in rosa un estremo difensore con caratteristiche diverse da quelle del calciatore dei sardi.

Calciomercato Milan, si complica Storari: la situazione

Una situazione che si è maledettamente complicata con il Cagliari che dovrà cercare, a meno di clamorosi dietrofront, una sistemazione al 39enne calciatore in scadenza di contratto nel giugno prossimo. Anche per una questione ambientale, dopo le liti con i tifosi e gli screzi con il tecnico rossoblu Rastelli, sarebbe auspiscabile una cessione dell'ex Juventus, ma ad oggi resiste anche la possibilità di una permanenza da separato in casa fino a fine stagione. Una pista porta al Genoa, che deve sostituire l'infortunato Perin, ma ci sono anche altri nomi che circolano per il calciomercato ligure. Uno scenario che nessuno si aspettava, visto che lo scambio Storari-Gabriel col Milan sembrava cosa ormai fatta. Lo stesso brasiliano, in scadenza di contratto nel 2018, ha espresso la volontà di trovare spazio altrove. Dunque, si attendono novità nelle prossime ore.