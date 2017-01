Calciomercato Chelsea, Emery sfida Conte per Llorente

10/01/2017 10:45

CHELSEA LLORENTE PSG - Sessione di mercato movimentata per Fernando Llorente. L'attaccante dello Swansea è stato accostato nei giorni scorsi al Chelsea del suo ex allenatore ai tempi della Juventus, Antonio Conte, alla ricerca di un calciatore d'esperienza nel reparto avanzato in caso di addio, ad oggi difficile, di Batshuayi. Ma, secondo 'L'Equipe', anche il tecnico del Paris Saint-Germain, Unai Emery, si starebbe interessando al 31enne bomber basco. I due potrebbero ritrovarsi dopo l'esperienza dello scorso anno al Siviglia.

A.L.