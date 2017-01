Calciomercato, attenta Roma: il Barcellona ti soffia Monchi!

10/01/2017 10:30

ROMA MONCHI BARCELLONA - C'è l'insidia Barcellona per Monchi. Secondo quanto riporta 'Sport', il presidente del club catalano Bartomeu avrebbe messo gli occhi sul direttore sportivo, in partenza dal Siviglia alla fine di questa sessione di mercato o comunque in estate, sul quale da tempo c'è la Roma di Pallotta. Un ritorno di fiamma visto che già nel 2015 era un'opzione per la società spagnola che poi scelse di puntare sulla soluzione Roberto Fernandez. Una concorrenza importante da battere per la compagine capitolina che, però, allo stato attuale appare in vantaggio rispetto alle altre pretendenti.

A.L.