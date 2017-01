Napoli, Maradona convinto: "Seguite Sarri e sarà scudetto"

10/01/2017 10:02

MARADONA SARRI NAPOLI / "Il Napoli è sempre da scudetto". A margine dell'assegnazione dei premi della Fifa, Diego Armando Maradona ha parlato della sua squadra del cuore con i cronisti presenti. L'ex Pibe de Oro è apparso molto fiducioso: "Sono contento che il Napoli continui a vincere: gioca bene, diverte, ma quello che è più importante è che ha imparato a vincere anche le partite in cui non gioca al massimo - le parole riportate dalla 'Gazzetta dello Sport' - Queste sono cose che contano parecchio. Continuando così, questo Napoli può andare davvero lontano, l'importante che segua il suo commissario tecnico Sarri e i suoi consigli. Così se la giocherà sino alla fine. Si può perdere qualche partita, ma la fiducia no".

M.R.