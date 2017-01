Calciomercato Milan, i tifosi 'scaricano' Niang

10/01/2017 09:56

CALCIOMERCATO MILAN NIANG / Il futuro di M'Baye Niang al Milan è un rebus. L'edizione odierna di 'Tuttosport' fa il punto della situazione: i tifosi rossoneri hanno 'scaricato' l'attaccante francese, non vogliono vederlo in campo e lo venderebbero subito per finanziare il calciomercato Milan in entrata a gennaio, ma la società ha fatto quadrato attorno al giocatore (Montella lo stima e Galliani è sicuro che, fra uno o due anni, in caso di necessità, possa essere venduto ad un prezzo da big) ed il calciatore stesso è convinto di potersi ancora prendere soddisfazioni con la maglia rossonera.

S.D.