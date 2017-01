10/01/2017 09:23

CALCIOMERCATO INTER EDER / Eder non si muove dall'Inter. Almeno per il momento ed a queste condizioni. Come riferisce la 'Gazzetta dello Sport', un club di Premier League avrebbe bussato alle porte dei nerazzurri per chiedere l'attaccante italo-brasiliano in prestito secco fino a giugno. Una formula che in Corso Vittorio Emanuele non prendono nemmeno in considerazione.

M.R.