Milan, Sacchi controcorrente: "Non è fortunato. Mercato? Non va preso nessuno"

10/01/2017 09:05

SACCHI MILAN / Forse non sarà bellissimo da vedere e a volte ha vinto senza meritarlo troppo. Ma il Milan 2016-17 si sta dimostrando pragmatico e solido: il terzo posto che vale i preliminari di Champions League non è più un sogno ma un obiettivo concreto. Al coro di complimenti che stanno giungendo ai rossoneri ed al suo tecnico si è unita anche la voce del grande ex Arrigo Sacchi, che in una intervista alla 'Gazzetta dello Sport' ha detto la sua sulle ultime news Milan: "Montella non sta facendo bene, sta facendo benissimo. Il suo è un capolavoro. Io l'avevo stuzzicato, all'inizio: apparteneva a quel gruppo di allenatori che proponeva un calcio offensivo e, una volta arrivato a Milanello, sembrava avesse tirato il freno a mano. Invece ora mi piace, l'idea di gioco si vede. Fattore 'C'? Io dico sempre che la fortuna è il nome che si dà all'abilità altrui. Il Milan non è stato fortunato: ci ha creduto ed è stato premiato".

Calciomercato Milan, Sacchi contrario ai nuovi acquisti

Nonostante l'ottima posizione in classifica, il Milan guarda al calciomercato di gennaio per cercare di migliorare la rosa a disposizione di Montella. L'amministratore delegato Adriano Galliani ha ammesso che si sta seguendo un esterno offensivo (Deulofeu dell'Everton, ndr) e che in caso di partenza di Gabriel potrebbe arrivare un altro portiere. Ma Sacchi è contrario a nuovi innesti: "Non ho mai creduto al mercato di riparazione: il Milan deve andare avanti così com'è, lavorando e ascoltando la lezione di Montella che è un bravo maestro con i giovani. Prendete De Sciglio: ha ritrovato la fiducia. Oppure Romagnoli: finalmente ha dimostrato che valeva tutti i soldi che sono stati spesi per lui. E poi Locatelli, Bonaventura, Lapadula... Bravi, grintosi, pronti ad aiutare l'uno con l'altro. E il risultato, a parte la posizione in classifica, è che il pubblico non fischia più: adesso trascina e sostiene".

M.R.