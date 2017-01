Calciomercato Lazio, se parte Marchetti si torna su Sportiello

10/01/2017 08:49

LAZIO MARCHETTI SPORTIELLO / In questa sessione di mercato molte formazioni di Serie A potrebbero cambiare il portiere titolare o di riserva. Al valzer degli estremi difensori è già iscritto il Milan che potrebbe cedere Gabriel al Cagliari se Storari andasse al Genoa. A quel punto, come vice Donnarumma, i rossoneri vorrebbero puntare su un giocatore esperto come Federico Marchetti. E la Lazio? Il club capitolino potrebbe trasformare il trasferimento di Berisha all'Atalanta da prestito a definitivo ed avere in contropartita dai bergamaschi Marco Sportiello.

M.R.