Calciomercato Roma, Monchi 'promesso sposo'. Ma Torreira...

10/01/2017 08:37

CALCIOMERCATO ROMA MONCHI TORREIRA / Tanti indizi, anche nel calciomercato, fanno una prova: l'attuale direttore sportivo del Siviglia Monchi appare ormai destinato (nonostante le smentite ufficiali ed il corteggiamento del Barcellona) a trasferirsi alla Roma a partire dalla stagione 2017/2018. In attesa del passaggio in giallorosso, però, il dirigente lavora alacremente per regalare al Siviglia nuovi colpi, in aggiunta all'affare Jovetic ormai in dirittura d'arrivo con l'Inter.

Uno dei nomi più caldi, in terra andalusa, è quello di Lucas Torreira, centrocampista della Sampdoria corteggiato anche dalla Roma ma su cui è in pole proprio il Siviglia. Il club blucerchiato non sembra intenzionato a 'svendere' il calciatore uruguaiano classe 1996 a gennaio nonostante la complicata trattativa per il rinnovo e potrebbe trattenerlo fino all'estate. Cosa succederà a quel punto? Dalla Spagna riferiscono che la proprietà del Siviglia abbia chiesto a Monchi di restare fino a Pasqua per imbastire le prime operazioni in entrata del club andaluso sul mercato estivo 2017. Torreira sarà una di queste oppure rappresenterà il primo regalo di calciomercato Roma firmato Monchi?

Calciomercato Roma, Torreira tra la Capitale e Siviglia. E Monchi...

In attesa di novità ufficiali sul fronte Monchi-Roma, anche Torreira, quindi, attende news sul suo destino. Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha dichiarato recentemente a proposito del suo futuro: "Ha un contratto fino al 2020. Per riconoscenza gli abbiamo fatto una nuova offerta ma al suo procuratore non sta bene. Salutatemi Bentancur".

Lo stesso giocatore aveva preceduto il suo presidente con queste dichiarazioni di mercato: "Vedo che si parla molto del mio rinnovo. Io mi devo solo impegnare e lavorare tanto per crescere. La società e il mio procuratore se ne stanno occupando. Sono arrivato con un problema nel contratto ed è arrivato il momento di risolverlo. Come calciatore metto il cuore in campo ogni domenica per la Sampdoria e penso di meritare attenzione. Non voglio passare da cattivo, ho cinque fratelli che voglio aiutare. La Sampdoria è parte importante della mia vita e ringrazio i tifosi per tutto l’affetto, senza di loro sarebbe stato difficile continuare. Io protagonista del calciomercato? Può essere perché ho fatto benissimo in quest’ultima annata. Ora voglio solo continuare a dare il massimo. Siviglia e Roma? In questo calcio devi essere sempre preparato a ogni cosa e io mi alleno ogni giorno al massimo per questo. Siviglia e Roma sono squadre molto importanti. Se un giorno dovrò andare in uno di questi club, farò certamente il massimo coma ho fatto finora. Ho sempre sognato di giocare in un grande campionato. Se queste squadre si sono interessate a me è grazie ai miei compagni e allo staff tecnico, che ringrazio per il supporto e la fiducia. Con la società vogliamo trovare presto una soluzione per la mia tranquillità. Sono arrivato a Genova che non ero nessuno e se dovrò andarmene lo farò dalla porta principale".

S.D.