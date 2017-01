Calciomercato Juventus, rinnovo fermo: nuovo assalto a Matuidi

10/01/2017 08:16

CALCIOMERCATO JUVENTUS MATUIDI / Nuovo colpo di scena nella telenovela sul futuro di Blaise Matuidi, legato al Paris Saint-Germain da un contratto in vigore fino al 30 giugno 2018. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de 'L'Equipe', la trattativa per il prolungamento del contratto del centrocampista col Psg fino al 2020, dopo lo sprint tra novembre e dicembre, sarebbe ora ad un "punto morto".

Il quotidiano transalpino non si spinge oltre, ma la Juventus, dall'Italia, è spettatrice interessata della vicenda: un eventuale rottura tra le parti potrebbe spingere la società bianconera, in guardia sul calciomercato alla ricerca di ulteriori potenziali rinforzi in mediana, a lanciare un nuovo assalto a Blaise Matuidi, già vicino all'approdo a Torino in estate.

Calciomercato Juventus, Matuidi resta nel mirino: pronto lo sprint

La Juventus vanta ottimi rapporti con Mino Raiola, procuratore di Blaise Matuidi. Il noto agente, a inizio dicembre aveva dichiarato a proposito del rinnovo del suo assistito col Psg: "Le cose vanno avanti con naturalezza. Stiamo discutendo con la dirigenza del Psg in un'atmosfera molto positiva. Penso che Blaise resterà al Psg". Poi, però, la situazione rinnovo non ha avuto evoluzione.

E tornano alla mente le parole pronunciate dallo stesso Raiola a settembre: "Fabio Paratici è ancora inc... con me per Matuidi. Ma non è colpa mia. Abbiamo trattato a lungo, poi è intervenuto l'emiro del PSG e ha bloccato la trattativa. Paratici però non se la deve prendere perché non è vero che stiamo discutendo il rinnovo del contratto con il Psg. Bianconero a gennaio? Non è facile portare via i giocatori al PSG, ma se ce ne sono, vedremo".

A centrocampo, la Juventus monitora anche la situazione in casa Wolfsburg di Luiz Gustavo, nel mirino anche di Inter e Nizza e valutato dal club tedesco 15 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo (ma non è escluso un ammorbidimento sulla posizione).

S.D.