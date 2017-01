Calciomercato Napoli, scontro con la Juventus per Orsolini: maxi rilancio!

10/01/2017 07:52

CALCIOMERCATO NAPOLI ORSOLINI / La Juventus prova a stringere per Riccardo Orsolini dell'Ascoli, ma la concorrenza sul calciomercato è folta e agguerrita: nella giornata di ieri, l'amministratore delegato e direttore generale Marotta ed il direttore sportivo Paratici hanno incontrato i vertici dell'Ascoli, formulando un'offerta pari a 4,5 milioni di euro più una serie di bonus legati al rendimento del giocatore e ai traguardi della squadra, oltre ad una percentuale sulla futura rivendita dell'attaccante ad una terza squadra.

Secondo quanto si legge su 'Tuttosport', rischia di non bastare: l'Ascoli ha chiesto che la Juventus alzi la parte fissa ridimensionando quella variabile. Il Napoli, intanto, non è restato a guardare, offrendo una cifra che si aggira attorno ai 7,5-8 milioni di euro (quasi il doppio rispetto alla parte fissa messa sul piatto dalla 'Vecchia Signora') pur di strappare il giocatore ai bianconeri.

Juventus e Napoli 'condividono' anche un altro obiettivo di mercato: si tratta di Adam Masina, valutato attorno ai 15 milioni dal Bologna.

Calciomercato Napoli da Masina a Orsolini: quanti intrecci con la Juventus!

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha promesso nuovi colpi di calciomercato Napoli in arrivo a gennaio: "Con Pavoletti adesso l'attacco del Napoli sarà ancora più forte, come difesa e centrocampo. Abbiamo una bellissima squadra e stiamo probabilmente acquisendo altri 2-3 giocatori disponibili a giugno, o forse prima, chi lo sa...".

Proprio a giugno potrebbe sbloccarsi la situazione di Adam Masina a Bologna, ma l'interesse della Juventus è forte, ancor più dopo l'ultima buona prestazione offerta nel confronto in Serie A.

Si attendono novità, invece, a breve sul futuro di Riccardo Orsolini. Il suo agente, recentemente, aveva dichiarato a fine dicembre: "Il Napoli mi ha chiesto Orsolini, così come altre squadre italiane. Valuteremo nei prossimi giorni con l’Ascoli e con la famiglia del calciatore. Credo sia pronto a trasferirsi già a gennaio, la situazione è calda. Accostamento a Robben? Mi ritrovo a vivere le stesse sensazioni che provavo con Verratti quando è andato al Psg. Riccardo è uno dei profili più importanti del calcio italiano in questo momento, siamo di fronte al futuro del calcio italiano. Bisogna scommetterci immediatamente, non conta la carta d’identità. Napoli in pole? No, non è stata fatta ancora nessuna scelta. Ho parlato con Giuntoli, una persona con acume e intelligenza e che vede molto lungo. Ho esplicitato i miei dubbi, avremo modo di discutere".

S.D.