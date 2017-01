Calciomercato Inter, Kondogbia la chiave per arrivare a Rodriguez?

10/01/2017 07:36

CALCIOMERCATO INTER RODRIGUEZ / Ricardo Rodriguez è un obiettivo dell'Inter, ma il Wolfsburg valuta il giocatore 20 milioni di euro e non è disposto, ad oggi, a cederlo in prestito con diritto di riscatto (come invece, a causa del fairplay finanziario, spinge per fare il club nerazzurro). Secondo quanto si legge sull'edizione odierna di 'Tuttosport', però, a sbloccare la trattativa di calciomercato Inter potrebbe essere Geoffrey Kondogbia. Il Wolfsburg, infatti, potrebbe valutare il profilo del centrocampista francese dell'Inter nell'eventualità di un addio di Luiz Gustavo a gennaio. Il quotidiano torinese ipotizza uno scambio, con un conguaglio a favore della società italiana.

L'operazione Ricardo Rodriguez-Inter, ciò detto, resta di difficile realizzazione in questa sessione di calciomercato. Appare più facile, allo stato attuale, pensare ad un ritorno di fiamma in vista del prossimo giugno.

