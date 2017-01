Calciomercato Torino, offerta folle per Hart

10/01/2017 06:03

CALCIOMERCATO TORINO HART / Si fa sempre più in salita la strada per la permanenza di Joe Hart in granata. Il portiere inglese è stato uno dei grandi colpi del calciomercato Torino, ma la concorrenza per il 29enne si fa sempre più agguerrita. L'ostracismo di Pep Guardiola nei suoi confronti continua infatti ad incoraggiare diverse squadre di Premier League, pronte a fare carte false pur di affidare la difesa della propria porta al nazionale inglese, sin qui autore di una stagione più che positiva in Serie A. Tra le compagini maggiormente interessate, si segnalano il Chelsea, il Liverpool e il West Ham, con gli 'Hammers' che proprio in questi giorni stanno studiando la migliore strategia per passare dalle parole ai fatti in vista della prossima stagione.

Hart West Ham, ecco l'offerta

Secondo 'The Sun', infatti, Slaven Bilic avrebbe deciso di cedere Adrian in questa sessione di mercato, nel tentativo di ottenere almeno 5 milioni da un calciatore che andrà in scadenza il prossimo giugno. L'obiettivo principale per la porta diverrebbe a quel punto proprio Hart, per il quale è già pronto un ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione ed un'offerta di circa 17,2 milioni di euro al Manchester City. Cifre molto importanti e di gran lunga fuori dalla portata del Torino e di quasi tutte le squadre italiane. Non a caso la dirigenza granata si sta già muovendo su altri fronti e ha intensificato i contatti con la Roma per Skorupski, valutato 6-7 milioni di euro dal club giallorosso.

D.T.