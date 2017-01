Calciomercato Juventus, agente Conti: "E' bianconero sfegatato. Ma occhio al Napoli"

10/01/2017 06:24

CALCIOMERCATO JUVENTUS CONTI ATALANTA / Andrea Conti è senza ombra di dubbio uno dei gioielli che si sta mettendo in mostra con la maglia dell'Atalanta. Terzino destro, classe 1994, è già stato accostato alle principali big del nostro campionato. Se fosse per lui, però, la scelta su quale squadra sposare sarebbe semplicissima: "E' uno juventino sfegatato da quando era ragazzino, è pazzo di Juventus da quando è nato. Andarci sarebbe un sogno e il coronamento del nostro lavoro", ha ammesso il suo agente, Mario Giuffredi, a 'Juvenews'.

"Contatti? Al momento no, ma probabilmente le due società si saranno già sentite per discutere di lui - ha proseguito il procuratore - Posso invece dire che l'Inter non è interessata, attenzione invece al Napoli perché io ho molti calciatori in procura con il club azzurro e De Laurentiis mi ha già chiesto informazioni su Andrea. In Italia piace a Roma e Milan, mentre all’estero interessa tanto al Chelsea".

"Però non si muoverà fino a giugno - ha concluso Giuffredi - perché l'Atalanta non lo farà partire a meno che la Juventus non riterrà opportuno prenderlo già a gennaio. Ripeto, ad oggi non si muove da Bergamo fino a giugno".

D.G.