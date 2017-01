Calciomercato Roma, Manolas nel mirino dell'Inter

10/01/2017 00:11

CALCIOMERCATO ROMA MANOLAS INTER / Con la trattativa per il rinnovo ferma il futuro di Kostas Manolas appare sempre più lontano dalla Roma. Il difensore greco ha un contratto in scadenza nel 2019 ed è da sempre sul taccuino delle big della Premier (Arsenal, Chelsea e Manchester United davanti a tutte), ma nelle ultime ore si è registrato l'inserimento di una formazione di Serie A: si tratta dell'Inter.

I nerazzurri, attraverso la nuova dirigenza della Suning, hanno promesso un calciomercato estivo coi fuochi d'artificio e sono pronti ad operare investimenti importanti per rendere la rosa di Pioli sempre più competitiva. Spiegati quindi gli ultimi rumors su Mertens del Napoli e proprio questo su Manolas, con questa pista che potrebbe scaldarsi qualora non si registrassero segnali positivi in merito al prolungamento coi giallorossi.

D.G.