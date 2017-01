Calciomercato Inter, incontro in sede con l'agente: ok alla cessione di Kondogbia

09/01/2017 23:55

CALCIOMERCATO INTER CESSIONE KONDOGBIA / Giornata importante per il futuro di Geoffrey Kondogbia. Secondo 'Premium Sport', nella giornata odierna è andato in scena un incontro tra Steven Zhang, Liu Jun e l'agente del centrocampista: l'Inter ha aperto alla cessione del giocatore purché non generi minusvalenze. Con l'addio di Melo (passato al Palmeiras) e quello prossimo di Gnoukouri al Crotone, se dovesse salutare anche Kondogbia i nerazzurri opereranno un colpo a metà campo oltre a Gagliardini: il primo nome è Luiz Gustavo per il quale il Wolfsburg chiede 15 milioni di euro.

D.G.