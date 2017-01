Calciomercato Genoa, doppio no incassato per il dopo Rincon

09/01/2017 23:40

CALCIOMERCATO GENOA CATALDI RADOVANOVIC / Il Genoa è ancora alla ricerca del dopo Rincon. E - come riferisce 'Sky Sport' - i due ultimi tentativi del patron Preziosi sono andati a vuoto: il numero uno del 'Grifone' ha fatto un tentativo sia per Cataldi della Lazio che Radovanovic del Chievo. In entrambi i casi ha ricevuto un "no, grazie" come risposta.

Per quanto riguarda Cataldi, che nella giornata odierna ha aperto la porta ad una possibile cessione, Lotito ha chiuso la porta anche al Sassuolo.

D.G.