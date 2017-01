Calciomercato Inter, pazza idea Mertens: assalto in estate?

09/01/2017 23:38

CALCIOMERCATO INTER MERTENS NAPOLI / Dries Mertens è finalmente esploso. Dopo anni passati a ricoprire il ruolo di 'dodicesimo uomo', il belga è diventato un perno fondamentale del reparto avanzato del Napoli ed i numeri fatti registrare a dicembre lo incoronano tra i top del nostro campionato. Un rendimento pazzesco che ha costretto De Laurentiis ad accelelare per il rinnovo: l'attuale contratto scade nel 2018 e Mertens si attende un'offerta importante dal Napoli. Nel contempo, però gli azzurri dovranno guardarsi le spalle dalle pretendenti: se prima i principali pericoli sembravano venire dalla Premier, ora si sta palesando un'insidia nostrana. Come rivela 'Premium Sport', si tratta dell'Inter: il Suning infatti ha promesso investimenti massicci per la prossima stagione ed il belga può diventare un obiettivo concreto per l'estate.

D.G.