Arsenal, situazione rinnovi: Giroud e Özil agli antipodi

09/01/2017 23:05

ARSENAL RINNOVO GIROUD / Il futuro di un big dell'Arsenal è ancora in dubbio, un altro è vicinissimo a prolungare la sua permanenza a Londra. Stiamo parlando di Mesut Özil e Olivier Giroud, entrambi con un contratto in scadenza ne 2018. Ma se il tedesco sembra ancora lontano dalla fumata bianca, il francese è vicinissimo alla firma: "Siamo in procinto di prolungare il mio contratto. E' stato un bel gesto di fiducia, voglio continuare la mia avventura nella famiglia dell'Arsenal: mi sento bene qui", ha spiegato il centravanti a 'Telefoot'.

Il compagno ha invece spiegato a 'Kicker' cosa lo turba in merito al futuro: "Sono molto felice all'Arsenal e sono pronto a firmare un nuovo contratto. I tifosi vogliono che resti e ora dipende tutto dal club. La ragione principale per cui sono qui è Arsene Wenger, ho grande fiducia in lui. La società sa bene che voglio chiarezza in merito al futuro del nostro tecnico".

D.G.