Calciomercato Milan, scambio Storari-Gabriel: terminata la cena tra Galliani e Giulini

09/01/2017 23:15

CALCIOMERCATO MILAN/ E' da poco terminata la cena andata in scena a Milano tra l'amministratore delegato del Milan Adriano Galliani, il presidente del Cagliari Giulini e il Ds Capozzucca per parlare del possibile scambio di portieri Storari-Gabriel. Al termine della cena, Galliani non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito: ancora non si conosce l'esito del vertice tra le due società, ma bisogna ricordare che dopo l'infortunio di Perin, per Storari è molto calda la pista che porta al Genoa.

S.F.