Calciomercato Juventus, l'agente di Evra ammette: "E' confuso..."

09/01/2017 22:55

CALCIOMERCATO JUVENTUS EVRA / L'esclusione per l'ultimo match col Bologna ha fatto scalpore. Il futuro di Patrice Evra alla Juventus è in forte dubbio: su di lui c'è forte il Valencia, mentre il ritorno al Manchester United resta una suggestione. Una situazione che sta condizionando il giocatore stesso: "Credo che al momento parlare di un suo addio certo sia prematuro - ha esordito l'agente del francese, Federico Pastorello, a 'Juvenews' - Però patrice è confuso, non ha ancora deciso nulla sul proprio futuro".

D.G.