Juventus, Asamoah: "Ecco perché ho rinunciato alla Coppa d'Africa"

09/01/2017 22:26

NEWS JUVENTUS/ Kwadwo Asamoah è intervenuto ai microfoni di 'JTv' spiegando i motivi che lo hanno portato a rinunciare alla Coppa d'Africa: "Giocare da terzino? Ho già ricoperto questo ruolo, anche in Nazionale. Sono in grado di giocare in più posizioni fortunatamente. Le 26 vittorie consecutive in casa? Per noi è importante sentire il calore dei nostri tifosi, ci danno una grande mano. La scelta di non andare alla Coppa d'Africa per restare a Torino? Rinuciare è stato difficile, il ct e il presidente della Federazione mi hanno chiamato tante volte, io ho spiegato quanto mi avrebbe fatto piacere andare, ma in questi due anni ho avuto diverse difficoltà e ora ho bisogno di lavorare e giocare il più possibile. Sono contento, perché volevo rimanere qui, allenarmi e dare una mano alla squadra".

S.F.