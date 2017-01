Calciomercato Fiorentina, agente Zarate: "Mi hanno contattato dall'Argentina"

09/01/2017 22:41

CALCIOMERCATO FIORENTINA ZARATE BOCA JUNIORS / Il futuro di Mauro Zarate sarà ancora alla Fiorentina. Ad assicurarlo è stato il fratello-manager Rolando, intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica argentina 'BosteroAdn': "Confermo che il Boca Juniors mi ha contattato per lui. Ma la Fiorentina non lo lascerà partire. Con il problema di salute di sua moglie Natalie, Mauro non aveva la mente completamente focalizzata sul calcio, ora è tutto alle spalle e i viola vogliono che resti".

Oltre all'ipotesi argentina, per Mauro Zarate si era aperta anche l'ipotesi cinesi con diversi club della Super League che si erano messi in fila per lui.

D.G.