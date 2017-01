Cagliari, il comunicato UFFICIALE sui tempi di recupero di Melchiorri

09/01/2017 22:13

CAGLIARI COMUNICATO UFFICIALE INFORTUNI MELCHIORRI / Non solo Perin: in Serie A c'è un altro giocatore che grida contro la sfortuna per via dell'ennesimo infortunio grave patito. Si tratta di Federico Melchiorri che questo pomeriggio è stato operato presso la Clinica Villa Stuart di Roma per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Come fa sapere il Cagliari attraverso una nota ufficiale diramata sul proprio sito, i tempi di recupero della punta sono stimati nell'ordine di cinque-sei mesi.

D.G.