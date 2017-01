Calciomercato Juventus, Aulas rivela: "La Juve mi ha offerto 30 milioni per Tolisso"

09/01/2017 22:05

CALCIOMERCATO JUVENTUS TOLISSO LIONE - La Juventus ha tentato di portare Corentin Tolisso in Italia già a gennaio. A svelare questo retroscena di calciomercato è stato Jean-Michel Aulas, patron del Lione: "C'è stato un contatto coi bianconeri, ma abbiamo deciso di non cederlo per questo inverno - ha spiegato a 'RMC Sport' - Non ci siamo impegnati per la prossima estate ma è vero che sono tornati alla carica per questa sessione e per giugno". Parole che confermano quanto anticipato da Calciomercato.it: il Lione non ha intenzione di fare sconti per Tolisso.

La proposta bianconera è stata quantificata in 30 milioni di euro dalla testata transalpina, con le parti - assicurano i giornalisti d'Oltralpe - che continuano a trattare in vista della prossima estate. Marotta alza il pressing: è Tolisso il suo obiettivo numero uno per la mediana.

D.G.